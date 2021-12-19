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Россия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU. Цветков с медалью 3-ю гонку подряд

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU. Цветков с медалью 3-ю гонку подряд
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Сборная России в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Вторыми стали представители Норвегии, тройку лучших замкнула сборная Италии.

Биатлон. Кубок IBU. Обертиллиах, Австрия. Смешанная эстафета 4x6

1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) — 1:05.58,5 (0+6)
2. Норвегия (Марте Кракстад Йохансен, Аасне Скреде, Ховард Богетвейт, Эрлен Бьонтегорд) +54,8 (0+8)
3. Италия (Беатриче Трабукки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) +1.26,5. (0+9).

Отметим, что российский биатлонист Максим Цветков завоевал 3 медали в трёх гонках после возвращения на международные старты: две бронзы и золото.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 3, Обертиллиах, Австрия
Смешанная эстафета 4x6 км
19 декабря 2021, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:05:58.5
2
Норвегия
+54.8
3
Италия
+1:26.5
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