Россия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU. Цветков с медалью 3-ю гонку подряд

Сборная России в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
Вторыми стали представители Норвегии, тройку лучших замкнула сборная Италии.
Биатлон. Кубок IBU. Обертиллиах, Австрия. Смешанная эстафета 4x6
1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) — 1:05.58,5 (0+6)
2. Норвегия (Марте Кракстад Йохансен, Аасне Скреде, Ховард Богетвейт, Эрлен Бьонтегорд) +54,8 (0+8)
3. Италия (Беатриче Трабукки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) +1.26,5. (0+9).
Отметим, что российский биатлонист Максим Цветков завоевал 3 медали в трёх гонках после возвращения на международные старты: две бронзы и золото.
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