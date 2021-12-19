Бронза Резцовой стала первой медалью российских биатлонисток в сезоне в личных гонках
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Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала первую в сезоне личную награду для сборной. Отметим, что бронзовая медаль в масс-старте Анси стала и для самой Кристины первой в карьере на этапах Кубка мира.
Напомним, в Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.
За национальную команду России в гонке также выступали Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.
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