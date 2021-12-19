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Васильев: если Резцова разгонится ещё быстрее, то может претендовать на золото в Пекине

Васильев: если Резцова разгонится ещё быстрее, то может претендовать на золото в Пекине
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал бронзовую награду, которую завоевала российская биатлонистка Кристина Резцова в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

«Кристина — молодец! Резцова показывала, что она готова к этому сезону. Главное, что чисто почти отстрелялась. Заслуженное третье место. Кристина — наша главная надежда. До Игр ещё два месяца. Возможно, это вообще не её форма, а будет ещё лучше. Если разгонится быстрее, то может и на золото в Пекине претендовать. Шашилов тащит Казакевич, она талантливая, но она не готова. Зачем её мучить? Только в психологическую яму заталкивают», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Кристина Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
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