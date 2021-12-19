Бронза Резцовой в напряжённой борьбе на финише масс-старта в Анси. Видео

Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) состоялся женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Победу в соревнованиях праздновала 22-летняя шведка Эльвира Эберг. Второе место досталось представительнице Франции Жулии Симон, третьей стала россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.
Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Женщины. Масс-старт, 12,5 км.
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.22,7 (2 промаха)
2. Жулия Симон (Франция) — отставание +10,7 секунды (2)
3. Кристина Резцова (Россия) +12,1 (2)…
7. Ульяна Нигматуллина +28,2 (1)…
18. Светлана Миронова +1.45,1 (3)...
29. Ирина Казакевич +4.21,9 (7).
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