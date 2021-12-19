Миронова — о 18-м месте в масс-старте: рассчитываю на более хорошие результаты дальше

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Светлана стала 18-й.

«Я рассчитываю на лучшую форму и более хорошие результаты дальше. Радует, что понемногу выхожу из ямы, в которой была.

Я рассчитываю немного откатиться, чтобы постепенно выходить из той перегруженности, в которой я находилась. Рассчитываю, что мой организм придёт в порядок и после нового года я буду чувствовать себя лучше», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».



Напомним, победительницей масс-старта стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова.