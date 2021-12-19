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Эльвира Эберг — о победе в масс-старте: очень рада, что смогла переломить ход гонки

Эльвира Эберг — о победе в масс-старте: очень рада, что смогла переломить ход гонки
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась эмоциями после победы, одержанной в масс-старте четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону.

«Это что-то нереальное. Пересечь финишную линию с флагом Швеции — это мечта, воплощённая в реальность. Это огромное достижение. Не ожидала, что вновь смогу сегодня победить. Вчера хорошо отдохнула, но это всё равно что-то невероятное.

Очень рада, что смогла переломить ход гонки. Моя стрельба стоя была великолепной в последние пару недель, и я ощущала большую уверенность. Очень рада и горжусь, что сохраняла спокойствие. Сильно удивилась, когда ушла лидером с последнего огневого рубежа. Не ожидала этого», — сказала Эберг после гонки.

Напомним, второе месте в масс-старте заняла представительница Франции Жулия Симон, третьей стала россиянка Кристина Резцова.

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