Эльвира Эберг — о победе в масс-старте: очень рада, что смогла переломить ход гонки

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась эмоциями после победы, одержанной в масс-старте четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону.



«Это что-то нереальное. Пересечь финишную линию с флагом Швеции — это мечта, воплощённая в реальность. Это огромное достижение. Не ожидала, что вновь смогу сегодня победить. Вчера хорошо отдохнула, но это всё равно что-то невероятное.



Очень рада, что смогла переломить ход гонки. Моя стрельба стоя была великолепной в последние пару недель, и я ощущала большую уверенность. Очень рада и горжусь, что сохраняла спокойствие. Сильно удивилась, когда ушла лидером с последнего огневого рубежа. Не ожидала этого», — сказала Эберг после гонки.



Напомним, второе месте в масс-старте заняла представительница Франции Жулия Симон, третьей стала россиянка Кристина Резцова.