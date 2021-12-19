Анфиса Резцова отреагировала на бронзовую медаль дочери в масс-старте

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала бронзу своей дочери Кристины в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Кристина работала мудро и с умом. Не лезла вперёд. То, что могла взять серебро и золото… Ничего страшного. Пусть будет так. Всё идёт по плану. Кристина — умница. Надеюсь, что её сегодняшняя форма останется до Олимпиады. Хочется, чтобы на ОИ она была лучшей: не только в составе сборной России, а вообще.
Мои первые эмоции? Немного огорчилась, потому что могла взять серебро. Но это мои эмоции. Сегодня перед стартом я сказала друзьям, что она может бороться за медаль. И не так важно: золото это будет или бронза. Она просто умница. Пускай два рубежа не очень чётко отстреляла, но всё равно молодец. Для меня как для мамы биатлонистки это вообще суперски», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 19 декабря 2021
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:51
-
15:51
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:44
-
15:41
-
15:40
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
14:30
-
13:45
-
13:38
-
12:30