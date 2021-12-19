Анфиса Резцова отреагировала на бронзовую медаль дочери в масс-старте

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала бронзу своей дочери Кристины в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Кристина работала мудро и с умом. Не лезла вперёд. То, что могла взять серебро и золото… Ничего страшного. Пусть будет так. Всё идёт по плану. Кристина — умница. Надеюсь, что её сегодняшняя форма останется до Олимпиады. Хочется, чтобы на ОИ она была лучшей: не только в составе сборной России, а вообще.

Мои первые эмоции? Немного огорчилась, потому что могла взять серебро. Но это мои эмоции. Сегодня перед стартом я сказала друзьям, что она может бороться за медаль. И не так важно: золото это будет или бронза. Она просто умница. Пускай два рубежа не очень чётко отстреляла, но всё равно молодец. Для меня как для мамы биатлонистки это вообще суперски», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.