Буртасова и Бабиков завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
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Сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на Кубке IBU по биатлону в Обертиллиахе (Австрия).
Вторыми к финишу пришли представители сборной Швеции, тройку лучших замкнули итальянские спортсмены.
Биатлон. Кубок IBU. Обертиллиах, Австрия. Супермикст
1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.39,2 (0+9).
2. Швеция (Элизабет Хёгберг, Виктор Брандт) — +25,7 (0+5).
3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) — +45,2 (0+5).
Напомним, также сегодня, 19 декабря, сборная России в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
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