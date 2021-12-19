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Буртасова и Бабиков завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Буртасова и Бабиков завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
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Сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на Кубке IBU по биатлону в Обертиллиахе (Австрия).

Вторыми к финишу пришли представители сборной Швеции, тройку лучших замкнули итальянские спортсмены.

Биатлон. Кубок IBU. Обертиллиах, Австрия. Супермикст

1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.39,2 (0+9).
2. Швеция (Элизабет Хёгберг, Виктор Брандт) — +25,7 (0+5).
3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) — +45,2 (0+5).

Напомним, также сегодня, 19 декабря, сборная России в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 3, Обертиллиах, Австрия
Супермикст
19 декабря 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Россия
39:39.2
2
Швеция
+25.7
3
Италия
+45.2
Комментарии
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