Ярошенко — о первой медали Резцовой: трудовая бронза, добытая в упорной борьбе

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал бронзовую награду, завоёванную российской биатлонисткой Кристиной Резцовой в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону в Анси.
«Бронза Резцовой — это очень приятное и эмоциональное событие. Главное, что рабочая медаль, а не какая-то подарочная, когда все наошибались и намазали. Это очень трудовая бронзовая награда, добытая в упорной борьбе. У Кристины есть потенциал на золотую медаль. Бронза — это отлично, тем более это первый подиум для Резцовой. Кристина боролась за свою медаль — она большая молодец.
Такие гонки придают уверенность в себе в будущем. Очень важно испытывать эти чувства. Благодаря таким стартам у Резцовой будет понимание, как себя вести. Уверен, что в будущем Кристина исключит эти промахи, потому что она умеет хорошо стрелять», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 декабря 2021
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