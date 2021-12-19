Француженка Бреза-Буше показала лучший ход в масс-старте Анси. Резцова — 7-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала самой быстрой на лыжне в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Шведка Эльвира Эберг уступила ей 11,8 секунды, сестра Эльвиры, Ханна, отстала от лидера на 21 секунду.

Отметим, что в гонке преследования Жюстин и сёстры Эберг в таком же порядке находились в списке самых быстрых на лыжне.

Лучший ход среди россиянок показала Кристина Резцова, которая была медленнее Бреза-Буше на 32,3 секунды. Кристина стала седьмой по этому показателю.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Лыжный ход

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 31:02,9.

2. Эльвира Эберг (Швеция) +11,8.

3. Ханна Эберг (Швеция) +21,0...

7. Кристина Резцова (Россия) +32,3...

8. Анна Сола (Беларусь) +37,5...

10. Динара Алимбекова (Беларусь) +44.

11. Жулия Симон (Франция) +44,3...

14. Ульяна Нигматуллина (Россия) +54,4...

19. Светлана Миронова (Россия) +1:23,7...

27. Ирина Казакевич (Россия) +2:02,8.