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Француженка Бреза-Буше показала лучший ход в масс-старте Анси. Резцова — 7-я

Француженка Бреза-Буше показала лучший ход в масс-старте Анси. Резцова — 7-я
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала самой быстрой на лыжне в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Шведка Эльвира Эберг уступила ей 11,8 секунды, сестра Эльвиры, Ханна, отстала от лидера на 21 секунду.

Отметим, что в гонке преследования Жюстин и сёстры Эберг в таком же порядке находились в списке самых быстрых на лыжне.

Лучший ход среди россиянок показала Кристина Резцова, которая была медленнее Бреза-Буше на 32,3 секунды. Кристина стала седьмой по этому показателю.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Лыжный ход

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 31:02,9.
2. Эльвира Эберг (Швеция) +11,8.
3. Ханна Эберг (Швеция) +21,0...
7. Кристина Резцова (Россия) +32,3...
8. Анна Сола (Беларусь) +37,5...
10. Динара Алимбекова (Беларусь) +44.
11. Жулия Симон (Франция) +44,3...
14. Ульяна Нигматуллина (Россия) +54,4...
19. Светлана Миронова (Россия) +1:23,7...
27. Ирина Казакевич (Россия) +2:02,8.

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