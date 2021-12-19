Видео: церемония награждения с участием К. Резцовой, завоевавшей бронзу в масс-старте

Сегодня, 19 декабря в Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.

Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.

Отметим, что личная медаль Резцовой стала первой для российских биатлонисток на Кубке мира за 2 года. Последний раз личную медаль в копилку национальной команды приносила Светлана Миронова. 13 декабря 2019 года она завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).