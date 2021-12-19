Видео: церемония награждения с участием К. Резцовой, завоевавшей бронзу в масс-старте

Сегодня, 19 декабря в Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.
Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.
Отметим, что личная медаль Резцовой стала первой для российских биатлонисток на Кубке мира за 2 года. Последний раз личную медаль в копилку национальной команды приносила Светлана Миронова. 13 декабря 2019 года она завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
- 19 декабря 2021
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:51
-
15:51
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:44
-
15:41
-
15:40
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
14:30
-
13:45
-
13:38