Резцова эмоционально прокомментировала бронзу в масс-старте

Российская биатонистка Кристина Резцова прокомментировала бронзу, которую она завоевала в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Я очень счастлива. Пока не понимаю своих эмоций и не могу передать то, что чувствую. У меня нет слов. Буду надеяться, что это только начало.



Честно говоря, вчера на преследовании очень расстроилась, потому что после спринта рассчитывала бороться за более высокие места, но стрельба не дала мне этого сделать. Поэтому сегодня просто старалась забыть вчерашний день и настраиваться исключительно на масс-старт, потому что это был мой первый масс-старт на Кубке мира. Очень рада, что получилось справиться, в первую очередь со стрельбой.



Я немного выдохнула после рождения ребёнка. Если раньше, выходя на каждую гонку, меня трясло, выходила как на войну. Теперь выхожу с улыбкой и ощущением кайфа от каждой гонки, каждого результата, независимо от того, хороший он или плохой. Что касается жизни, наверное, стала чуть серьёзнее и ответственнее. Сейчас не делаю столько необдуманных поступков, как раньше», — сказала Резцова в интервью пресс-службе IBU.

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