Васильев — о масс-старте: счастье не бывает вечным, со стрельбой надо что-то делать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу одержал француз Эмильен Жаклен, а лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, он занял 12-е место.



«Счастье не бывает вечным, оно имеет промежутки. Но расстраиваться не стоит. Ребята явно подустали. Но со стрельбой что-то надо делать. Серохвостов стоя совсем попасть не может, а это очень опасный симптом даже для эстафеты. Если во время неё стрельба рассыпется, то что будем делать?



Халили с Поварнициным подустали. Это видно. Логинов выглядит лучше, но со стойкой беда. С такой стрельбой рассчитывать на что-то не приходится. Эдик ходом подзагрустил, стрельба подвела. Не нужно никакой паники, всё нормально», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.