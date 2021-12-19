Васильев — о масс-старте: счастье не бывает вечным, со стрельбой надо что-то делать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу одержал француз Эмильен Жаклен, а лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, он занял 12-е место.
«Счастье не бывает вечным, оно имеет промежутки. Но расстраиваться не стоит. Ребята явно подустали. Но со стрельбой что-то надо делать. Серохвостов стоя совсем попасть не может, а это очень опасный симптом даже для эстафеты. Если во время неё стрельба рассыпется, то что будем делать?
Халили с Поварнициным подустали. Это видно. Логинов выглядит лучше, но со стойкой беда. С такой стрельбой рассчитывать на что-то не приходится. Эдик ходом подзагрустил, стрельба подвела. Не нужно никакой паники, всё нормально», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 декабря 2021
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:09
-
18:05
-
18:01
-
18:01
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:51
-
15:51
-
15:50
-
15:45