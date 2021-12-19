Драчёв: Латыпову не надо думать о том, чего нет. Сначала стать первым, а потом говорить

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал результат мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 12-й результат.



«Последние выстрелы мазали, по ходу ребята начали подкисать. Несколько человек были явно сильнее наших. Но это биатлон. Это последняя гонка перед новым годом. Не сложилась для нас гонка, к сожалению.



Сегодня и по ходу, и по стрельбе мы уступали. Да даже по скорострельности. Но это обычная гонка. Ничего страшного не случилось. Все уходят на новогодние каникулы. Мог ли на Латыпова психологически повлиять тот факт, что он мог стать первым в тотале? Это к Диме Губерниеву вопросы. Не надо думать о том, чего нет. Сначала надо стать, а потом говорить», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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