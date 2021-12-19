Губерниев: Резцова выиграет медаль на Олимпиаде. Возможно, даже золото

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об успешном выступлении Кристины Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Резцова заняла третье место.



«Светлый день для Кристины. Считаю, что она выиграет медаль на Олимпиаде. Возможно, даже золотую. Женская команда всё равно вызывает вопросы. Не очень понятно, откуда они будут черпать силы. Но откуда-то будут — по словам тренерского штаба. Надеюсь, они знают, что делают», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Резцова впервые в карьере завоевала медаль в индивидуальной гонке на Кубке мира. После масс-старта она призналась, что готова расплакаться.

Гонку выиграла шведка Эльмира Эберг. Второе место заняла француженка Жулия Симон.