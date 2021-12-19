Башкиров: стрельба — наша повсеместная проблема с Логиновым

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результат масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая третье место. У мужчин лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов, ставший 12-м.



«Хочу поздравить девчонок с призовым местом. Ребята на моём участке, где я стоял, работали все достойно. Может быть, на финишном круге кому-то было тяжело. Логинов по всем кругам шёл, подтягивался к группе впереди идущих спортсменов. Обидно, что уже какую гонку не получается справиться со стрельбой.



Я недавно вспоминал Сергея Чепикова, как он бежал на Олимпиаде в 1988 году и на последнем рубеже обыграл немецкого коллегу, и мы выиграли золото. Схожая ситуация была в 2003 году на чемпионате мира: тогда Сергей пришёл вслед за Люком на стойку и в какой-то момент лишние мысли не помогли справиться.



Стрельба – это наша совместная проблема с Сашей. Не получается показать стабильный результат. Помимо работы с винтовкой, мы беседуем и пытаемся найти подход к стрельбе, чтобы он был максимально сконвертирован. Надеюсь, пауза пойдёт на пользу. Давление, чтобы показать результат, и большое желание имеют некоторый отпечаток», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».