Александр Поварницын: два штрафных круга — не то, что я должен делать

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он показал 22-е время.



«Не хватило концентрации на последний рубеж, на последние два выстрела. Очень мотало, тяжело было попасть. Старался как мог, но, к сожалению, два штрафных круга — это не мой результат на последнем рубеже, не то, что я должен делать.



Немного не хватало мне в плане скольжения, чуть-чуть были тяжёлые условия сегодня, и мне приходилось сегодня по мощности варьировать так, чтобы сильно не закиснуть. Достаточно грамотно вёл гонку — первые четыре круга, и даже хватило сегодня побороться на пятом, но у Йоханнеса просто какие-то пушечные лыжи оказались, он уехал от меня на спуске. Но у нас сервис работал и работает просто отлично! Большое им спасибо. Просто сегодня, может, у меня было такое состояние», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».