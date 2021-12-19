Жаклен поделился эмоциями от победы в масс-старте в Анси

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Я счастлив. Возможно, сегодняшняя победа была даже более эмоциональной, чем успех на чемпионате мира, потому что меня здесь поддерживала моя семья. Возможно, дело ещё в травме, которая мешала мне готовиться к сезону. Я не знал, смогу ли выйти на такой высокий уровень. Это повод для гордости и очень эмоциональный момент.



Публика дала мне много энергии. Мы утром общались с Фийоном Майе, и он у меня спросил, хочу ли я атаковать на первом круге. Я ему сказал: «Нет, но, может, на втором пойду атаковать». Да, мне хотелось начать атаковать на втором круге, если бы мне удалась чистая стрельба. И я пошёл в атаку так, будто бы это был спринт или индивидуальная гонка. Просто шёл свою гонку. Возможно, для меня это лучший способ хорошо стрелять и сохранять концентрацию во время гонки.



Потрясающий сезон. Есть много спортсменов, которые способны бороться в общем зачёте Кубка мира. У многих уровень примерно равный, что делает гонки более сложными, чем когда-либо прежде. В общем зачёте очень высокая плотность. Посмотрим, что будет дальше. Борьба у нас напряжённая, и я думаю, что это хорошо для болельщиков», — сказал Жаклен в интервью пресс-службе IBU.