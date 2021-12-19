Довольны ли вы результатами сборной России по биатлону в декабре 2021 года?

В Анси (Франция) завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону 2021 года. Российские биатлонисты завоевали несколько медалей. Эдуард Латыпов выиграл серебро в спринте и гонке преследования, а Кристина Резцова стала бронзовым призёром масс-старта.



Теперь программа Кубка мира возобновится уже в 2022 году.



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