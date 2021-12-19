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Довольны ли вы результатами сборной России по биатлону в декабре 2021 года?

Довольны ли вы результатами сборной России по биатлону в декабре 2021 года?
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В Анси (Франция) завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону 2021 года. Российские биатлонисты завоевали несколько медалей. Эдуард Латыпов выиграл серебро в спринте и гонке преследования, а Кристина Резцова стала бронзовым призёром масс-старта.

Теперь программа Кубка мира возобновится уже в 2022 году.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе и оценить результаты российских биатлонистов в декабре.

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