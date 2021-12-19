Фийон Майе: я не послушался тренеров, и это было правильное решение

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Фийон Майе стал вторым, уступив лишь своему соотечественнику Эмильену Жаклену.



«Мне пришлось идти в глубине после двух промахов на первых огневых рубежах. Я очень активно работал на лыжне, чтобы отыгрывать секунды. Не рассчитывал, что удастся доехать до подиума. Это биатлон, и финальный результат появляется только после того, как ты пересечёшь финишную линию.



На первом круге стараюсь сохранять энергию и сосредотачиваюсь на стрельбе. Но после первого промаха на первом огневом рубеже я уже старался идти быстрее. Работаю-работаю на дистанции, иду один. Мне тренеры говорят: «Не перерабатывай, рядом кто-то ещё бежит». Но я не слушаю и просто работаю. Это правильное решение, потому что только так можно было бороться за подиум. Если бы я потерял всего лишь несколько секунд на одном из прошлых кругов, то не смог бы побороться с Тарьеем или Ветле. Сегодня была тяжёлая борьба на дистанции и на огневых рубежах.



До Олимпиады ещё есть время, но моя голова в порядке, ноги тоже. Всё складывается хорошо перед следующей частью сезона. Но не хочу думать: «У меня очень хорошие результаты, иду за победами на Олимпиаде». Нужно проделать ещё много работы перед гонками в Пекине. Хочу сохранять концентрацию. Но такие уик-энды, как этот, дают мне много энергии для будущего. Здорово разделить подиум с Эмильеном и Тарьеем и порадовать французскую публику», — сказал Фийон Майе в интервью пресс-службе IBU.