«Я старик в этом цирке». Тарьей Бё — о бронзе в первом масс-старте сезона

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал бронзу в масс-старте на этапе Кубке мира в Анси.

«Знаете, я старик в этом цирке. Уровень растёт с каждым сезоном. Сегодня у меня было чувство, будто бы я прошёл победную гонку, а моё место всё равно только третье. Очень высокий уровень, особенно с такими молодыми парнями, как Эмильен, у которого есть джокер в рукаве. Он способен мощно атаковать и на стрельбище, и на лыжах. Никогда не знаешь, что случится. У нас была отличная борьба. Честно говоря, после его ошибки во вчерашней гонке это была заслуженная победа.



Сейчас очень много спортсменов реально претендуют на победу в гонках. Ты всегда сравниваешь себя с лидерами, а лидер может меняться каждую гонку. Но как спортсмен, стремящийся быть на вершине, ты всегда сравниваешь себя с лучшими. В этом сезоне имена меняются постоянно. Самуэльссон, потом Ветле, Фийон Майе, Жаклен… Каждую неделю кто-то проводит свои лучшие гонки. И я должен стремиться побеждать каждого из них каждый раз. У меня пока нет побед, но два подиума в декабре дают хорошие перспективы перед Олимпиадой.



В общем зачёте Кубка мира нет явного лидера. Раньше Мартен был явно лучше остальных, потом Йоханнес. Они сразу начинали отрываться. В этом сезоне обладатели жёлтого биба постоянно меняются, семь человек имеют все шансы на итоговую победу. Думаю, так будет и дальше. Поскольку Олимпиада — это главная цель для всех, будет вызовом попытка преуспеть и в наборе очков, и в наборе идеальной формы к Пекину. Будто бы два человека позади тебя дают тебе разные подсказки, что делать дальше», — сказал Бё-старший на пресс-конференции.