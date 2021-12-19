Куклина: цели определённо были другие. Очень большой вопрос, что сейчас происходит

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о собственных результатах на Кубке мира. Она не смогла выполнить критерии отбора в сборную на январские этапы.



«Ни я — в первую очередь, ни тренеры не ждали такого результата. Я никак не ожидала себя увидеть в третьем, четвёртом, пятом, шестом десятке. Цели определённо были другие. Мы это понимали, весь подготовительный период это показывал. Всё лето я была в лидерах – не только по стрельбе, но и ходом. Очень большой вопрос, что сейчас происходит. Пока одни непонимания и расстройства от такого результата», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».



На Кубке мира завершился заключительный в 2021 году этап в Анси (Франция). Этап закрывали масс-старты, Куклина не смогла отобраться на гонку.

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