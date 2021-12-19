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Мякяряйнен высказалась о возможном лишении чемпионского титула из-за дела Зайцевой

Мякяряйнен высказалась о возможном лишении чемпионского титула из-за дела Зайцевой
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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала ситуацию с возможным лишением победы в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2013/2014. Ранее стало известно, что Мякяряйнен могут лишить титула из-за дела россиянки Ольги Зайцевой. Из-за нарушения антидопинговых правил россиянкой её результаты были аннулированы. После пересчёте очков на первое место в общем зачёте выйдет норвежка Тура Бергер.

«Если попросят кубок вернуть, я верну. Если изменят результаты, кубок уже не будет мне принадлежать, но меня пока об этом не уведомляли. Пересмотр результатов восьмилетней давности никак не повлияет на мою сегодняшнюю жизнь. Поэтому хотелось бы верить, что все результаты, которые мы видим сейчас, были окончательные», — сказала Мякяряйнен в эфире «Матч ТВ».

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