В IBU прокомментировали возможное лишение чемпионства Мякяряйнен из-за дела Зайцевой

Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг прокомментировал ситуацию с возможным лишением финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен победы в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2013/2014. Ранее стало известно, что Мякяряйнен могут лишить титула из-за дела россиянки Ольги Зайцевой. Из-за нарушения антидопинговых правил россиянкой её результаты были аннулированы. После пересчёте очков на первое место в общем зачёте выйдет норвежка Тура Бергер.
«Это вполне стандартная процедура. Как только допинговое дело объявляется закрытым, мы поднимаем протоколы и всё пересчитываем заново. Именно это мы и сделали. Тем не менее окончательным распределением трофеев займётся исполком IBU.
Возможно, решат объявить победительницами обеих и вручить каждой по «Хрустальному глобусу». Для нас ведь самое главное, чтобы спортсмены, не замешанные ни в каких допинговых историях, никоим образом не пострадали», — сказал Биттерлинг в эфире «Матч ТВ».
- 19 декабря 2021
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