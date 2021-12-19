Норвежские биатлонистки рассказали, как относятся к россиянкам

Норвежские биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф рассказали об отношении к россиянкам.



Тандреволд: Я пытаюсь подружиться с девчонками из российской команды. Всегда говорю «Привет», когда их встречаю.



Экхофф: Я тоже говорю «Привет».



Тандреволд: Что ещё мы знаем по-русски? «Спасибо».



Экхофф: Ещё «Как дела?» А они отвечают: «Хорошо».



Экхофф: Нам сейчас пишут: «Ингрид, приезжай в Красноярск». Вы же знаете, что Ингрид…



Тандреволд: На 1/8 русская. Мой прадед из Красноярска.



Экхофф: Серьёзно?



Тандреволд: Возможно, кто-то из дальних родственников и написал.

Спортсменки отвечали на вопросы болельщиков в инстаграм-аккаунте одного из спонсоров. Кусок эфира с ответами показал «Матч ТВ».