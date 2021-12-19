«Небольшое недоразумение». Шевченко не заметила, как потеряла палку в смешанной эстафете

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Помимо Шевченко, в состав команды входили Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.
Во время гонки Шевченко потеряла лыжную палку.
«Я для себя ставила цель передать эстафету хотя бы в группе или лидером. Настраивалась на чистую стрельбу, и у меня это получилось.
На стойке произошло небольшое недоразумение. У меня замёрзли руки, а когда я доехала до первого щита, то поняла, что потеряла палку. Вернулась, взяла её и побежала догонять соперниц. Но очень рада, что сложились так стрельба и мой ход.
Верила в команду. Знала, что у нас получится сегодня хорошо выступить, и пыталась всячески поддерживать. Очень рада, что мы сегодня победили», — сказала Шевченко в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
- 19 декабря 2021
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