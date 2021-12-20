Иван Черезов — о масс-старте: всё нормально для наших ребят, они бились

Экс-биатлонист сборной России Иван Черезов прокомментировал результат масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу одержал француз Эмильен Жаклен, второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бё. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 12-е время. Александр Логинов стал 15-м.
«Не думаю, что итоги гонки можно назвать провалом. Хочется отметить плотные результаты гонки. Двадцатка за минуту и 20 секунд уложились вроде. Не всё получалось у наших ребят. Очень удивил Жаклен, то, что он вытворял, невероятно. Мгновенные отрывы за первый километр. Может, у него великолепно работали лыжи в начале. В целом всё нормально для наших ребят, они бились. Но требования современного биатлона — это быстрый ход и точная стрельба», — цитирует Черезова «Спорт-экспресс».
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