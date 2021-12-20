Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Иван Черезов — о масс-старте: всё нормально для наших ребят, они бились

Иван Черезов — о масс-старте: всё нормально для наших ребят, они бились
Комментарии

Экс-биатлонист сборной России Иван Черезов прокомментировал результат масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу одержал француз Эмильен Жаклен, второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бё. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 12-е время. Александр Логинов стал 15-м.

«Не думаю, что итоги гонки можно назвать провалом. Хочется отметить плотные результаты гонки. Двадцатка за минуту и 20 секунд уложились вроде. Не всё получалось у наших ребят. Очень удивил Жаклен, то, что он вытворял, невероятно. Мгновенные отрывы за первый километр. Может, у него великолепно работали лыжи в начале. В целом всё нормально для наших ребят, они бились. Но требования современного биатлона — это быстрый ход и точная стрельба», — цитирует Черезова «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Латыпов — 12-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021