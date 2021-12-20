Муж Кристины Резцовой указал жене на ошибку в масс-старте в Анси, где она стала третьей

Чемпион мира по лыжероллерам, мастер спорта международного класса Иван Анисимов, муж биатлонистки сборной России Кристины Резцовой, рассказал, какую ошибку допустила его супруга в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Резцова, занявшая третье место, обогнала француженку Жулию Симон на подъёме незадолго до финиша, но на спуске пропустила её.

По словам Анисимова, он не стал бы так делать.

«Я бы сто процентов не стал обгонять на подъёме и уходить на спуск первым! Как спринтер, уверенный в своём финишном ускорении, я бы чуть ли не до самого последнего момента сидел сзади, чтобы разобраться на финише и обыграть.

Со стороны это может показаться и неправильным. Но Кристина так посчитала и сделала. Это было её решение. Всегда можно стать лучше, даже когда берёшь золотую медаль, не всегда получается делать всё идеально», — приводит слова Ивана Анисимова Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.