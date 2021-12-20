Динара Алимбекова опубликовала пост о масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от выступления в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Она заняла 19-е место, допустив пять промахов. Победу одержала представительница Швеции Эльвира Эберг.

«Хороший декабрь, не так ли? Много промахов сегодня для меня, но я стану точнее, даже не сомневайтесь. Ну а теперь снова за тренировки», — написала Алимбекова в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Динары Алимбековой.

«Динара, молодец! Мы в Америке болеем за тебя! Смотрю каждую гонку. Так держать! С тобой (с твоим участием) смотреть биатлон интереснее! Так держать!» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Супер! Спасибо большое!» — ответила спортсменка.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.