«Вы лучшая!» Подписчик обратился к Анне Соле, биатлонистка ответила

Белорусская биатлонистка Анна Сола подвела итоги четвёртого этапа Кубка мира в Анси (Франция).

«Франция забрала очень много сил, и получилось всё не так, как хотелось бы. Но я рада была стартовать здесь в красной майке лидера», — написала Сола.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Солы

В комментарии один из подписчиков написал: «Вы лучшая! Вернули меня в биатлон. Болеем всей семьёй за Вас!» Сола ответила: «Это прямо очень приятно слышать! Спасибо».

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.

5. Анна Сола (Беларусь) — 320.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 318.

7. Анаис Бескон (Франция) — 250.

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 235.

9. Кристина Резцова (Россия) — 234.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 229.