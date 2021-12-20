«Вы лучшая!» Подписчик обратился к Анне Соле, биатлонистка ответила

Белорусская биатлонистка Анна Сола подвела итоги четвёртого этапа Кубка мира в Анси (Франция).
«Франция забрала очень много сил, и получилось всё не так, как хотелось бы. Но я рада была стартовать здесь в красной майке лидера», — написала Сола.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Солы
В комментарии один из подписчиков написал: «Вы лучшая! Вернули меня в биатлон. Болеем всей семьёй за Вас!» Сола ответила: «Это прямо очень приятно слышать! Спасибо».
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.
5. Анна Сола (Беларусь) — 320.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 318.
7. Анаис Бескон (Франция) — 250.
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 235.
9. Кристина Резцова (Россия) — 234.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 229.
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