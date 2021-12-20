Антон Смольский: масс-старт — очень контактная гонка. В Анси с лихвой убедился

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Он занял 11-е место, совершив два промаха.

«Масс-старт, прежде всего, — проверка нервов. Ведь все бегут быстро — элита, именно стрельба решает, кто будет на пьедестале. Ещё одна специфика заключается в том, что это очень контактная гонка, особенно первый круг. Сегодня в этом с лихвой убедился.



Что же касается последнего круга, силы были. Поэтому сразу бросился догонять, но всё же не вошёл в десятку. На финишном спуске перед подъёмом швейцарец Вегер выскочил из-за спины и первым ушёл в финишный створ. Борьба была до самых последних метров.



Резюмируя первый триместр, выражаю благодарность всей нашей команде. Огромный труд всех и каждого. В том числе и спортсменов!» — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».