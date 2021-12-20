Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Отец Резцовой: после родов у Кристины что-то произошло в голове

Отец Резцовой: после родов у Кристины что-то произошло в голове
Комментарии

Заслуженный тренер России Леонид Резцов, отец биатлонистки Кристины Резцовой, прокомментировал выступление дочери в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Резцова, допустившая два промаха, заняла третье место. Это её первая медаль на этапах Кубка мира.

«Честно говоря, я надеялся на такой результат. Во время подготовки к сезону у неё был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось.

После родов у неё что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда всё знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идёт, за чем идёт и почему идёт», — приводит слова Резцова ТАСС.

В феврале 2021 года Кристина Резцова родила дочь.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021