Отец Резцовой: после родов у Кристины что-то произошло в голове

Заслуженный тренер России Леонид Резцов, отец биатлонистки Кристины Резцовой, прокомментировал выступление дочери в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Резцова, допустившая два промаха, заняла третье место. Это её первая медаль на этапах Кубка мира.
«Честно говоря, я надеялся на такой результат. Во время подготовки к сезону у неё был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось.
После родов у неё что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда всё знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идёт, за чем идёт и почему идёт», — приводит слова Резцова ТАСС.
В феврале 2021 года Кристина Резцова родила дочь.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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