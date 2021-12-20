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Хованцев: тренеры сборной России считают, что биатлонистки должны пахать. И что мы видим?

Хованцев: тренеры сборной России считают, что биатлонистки должны пахать. И что мы видим?
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление россиянок на декабрьских этапах Кубка мира.

«Если оценивать общее выступление россиянок, можно поставить оценку «хорошо». Для Резцовой — «отлично». Сейчас в общекомандном рейтинге сборная поднимается и это позволит ей заявить большее количество спортсменок на олимпийские старты. Сейчас будет пауза в гонках, поэтому у тренерского штаба есть возможность провести необходимую возможность провести необходимую восстановительную и тренировочную работу со спортсменами.

Вот Кристина Резцова много тренируется с личным тренером на базе в Санкт-Петербурге. И в этом сезоне уже даёт результат для всей команды. Нынешний тренерский штаб считает, что спортсменки должны пахать. И что мы видим? Например, у Куклиной раньше были проблемы со скоростью на дистанции, но при этом показывала отличную стрельбу. Сейчас у спортсменки нет ни того, ни другого. Как так получилось — вопрос», — приводит слова Хованцева «РБК-Спорт».

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