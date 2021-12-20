Хованцев: тренеры сборной России считают, что биатлонистки должны пахать. И что мы видим?

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление россиянок на декабрьских этапах Кубка мира.

«Если оценивать общее выступление россиянок, можно поставить оценку «хорошо». Для Резцовой — «отлично». Сейчас в общекомандном рейтинге сборная поднимается и это позволит ей заявить большее количество спортсменок на олимпийские старты. Сейчас будет пауза в гонках, поэтому у тренерского штаба есть возможность провести необходимую возможность провести необходимую восстановительную и тренировочную работу со спортсменами.



Вот Кристина Резцова много тренируется с личным тренером на базе в Санкт-Петербурге. И в этом сезоне уже даёт результат для всей команды. Нынешний тренерский штаб считает, что спортсменки должны пахать. И что мы видим? Например, у Куклиной раньше были проблемы со скоростью на дистанции, но при этом показывала отличную стрельбу. Сейчас у спортсменки нет ни того, ни другого. Как так получилось — вопрос», — приводит слова Хованцева «РБК-Спорт».