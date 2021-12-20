Сборная России по биатлону объявила подробности подготовки к январским этапам Кубка мира

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала детали подготовки спортсменов национальной команды к январским этапам Кубка мира. Мужская команда разделится на группы, женская будет готовиться в расширенном составе.

Группа Юрия Каминского, в которую входят Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Ильназ Мухамедзянов, будет готовиться в Бельмекене (Болгария). Группа Сергея Башкирова (Александр Логинов, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков) – в Рамзау (Австрия). Карим Халили будет тренироваться отдельно в Пассо Лаваце (Италия).

Женская сборная России под руководством Михаила Шашилова (Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева) проведёт подготовку в Антхольце (Италия).

Спортсмены, выступавшие на Кубке IBU и не попавшие в группы подготовки, примут участие в соревнованиях «Ижевской винтовки» 22-27 декабря. Исключение составят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова, которые будут защищать прошлогодний чемпионский титул на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия) 28 декабря.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.