Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анна Сола: организм уже требует передышки

Анна Сола: организм уже требует передышки
Комментарии

Белорусская биатлонистка Анна Сола подвела итоги выступления на декабрьских этапах Кубка мира. В общем зачёте она занимает пятое место.

«Мне радостно, что в декабре получилось добыть медали для команды, и ещё больше вдохновляет тот факт, что сейчас есть время отдохнуть. Организм, признаюсь, уже требует передышки. Впрочем, в воскресенье по сравнению с субботой чувствовала себя прекрасно! Однако то, как было тяжело все эти дни, запомнилось больше всего. Ладно, теперь на сбор в Рамзау! Это для меня самое любимое место!» — приводятся слова Солы в телеграм-канале «Референт Рая».

Вчера, 19 декабря, Анна заняла 12-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второй стала француженка Жулия Симон, третьей — россиянка Кристина Резцова.

Новость по теме
«Я очень счастлива». Кристина Резцова опубликовала пост после этапа Кубка мира в Анси
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021