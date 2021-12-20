Анна Сола: организм уже требует передышки

Белорусская биатлонистка Анна Сола подвела итоги выступления на декабрьских этапах Кубка мира. В общем зачёте она занимает пятое место.

«Мне радостно, что в декабре получилось добыть медали для команды, и ещё больше вдохновляет тот факт, что сейчас есть время отдохнуть. Организм, признаюсь, уже требует передышки. Впрочем, в воскресенье по сравнению с субботой чувствовала себя прекрасно! Однако то, как было тяжело все эти дни, запомнилось больше всего. Ладно, теперь на сбор в Рамзау! Это для меня самое любимое место!» — приводятся слова Солы в телеграм-канале «Референт Рая».

Вчера, 19 декабря, Анна заняла 12-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второй стала француженка Жулия Симон, третьей — россиянка Кристина Резцова.