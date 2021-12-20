«Со слезами встретила твою победу». Подписчики отреагировали на пост Резцовой о бронзе

Подписчики отреагировали на пост биатлонистки сборной России Кристины Резцовой, который та опубликовала в «Инстаграме» после завоевания бронзовой медали в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Резцова допустила два промаха и уступила Эльвире Эберг (Швеция) и Жулии Симон (Франция), на счету которых также по два неудачных выстрела.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Мы тоже счастливы за тебя, вчера аж со слезами встретила твою победу, а интервью ещё сильнее растрогало! Не останавливайся, держи настрой! Ты на правильном пути, победы рядом».

«У тебя лицо человека, способного на всё… Победы будут, если ты сама этого захочешь… Поздравляем! Тренируйся с удовольствием — и всё получится».

«А мы-то как счастливы, болельщики, — соскучились мы по медалям. Так болели, так кричали, так прыгали. Надеюсь, вы нас слышали».

«Кристина, от всей души поздравляю с такой «золотой» медалью».

«Молодец. Наша ракета! Очень радует, что наша бежит наравне с элитой, а не ползёт с минутой отставания. Смотреть на тебя, Крис, одно удовольствие и гордость».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.