Даниил Серохвостов: жалко, что гонки кончаются

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал пост в своём «инстаграме» по окончании четвёртого этапа Кубка мира в Анси (Франция).
«Три изнурительных дня, но жаль, что гонки кончаются», — написал Серохвостов.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Серохвостова
В спринте в Анси Даниил занял 18-е место, в гонке преследования стал 25-м, а в масс-старте — 26-м. В общем зачёте Кубка мира он располагается на 34-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.
8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.
10. Симон Детьё (Франция) — 248…
12. Александр Логинов (Россия) — 214…
23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…
32. Александр Поварницын (Россия) — 98…
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 93…
40. Василий Томшин (Россия) — 56.
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