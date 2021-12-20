«Не надоело мазать?» Подписчик обратился к Алимбековой, Динара ответила

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова ответила подписчику, который упрекнул её в большом количестве промахов на огневых рубежах. Спортсменка опубликовала пост по окончании четвёртого этапа Кубка мира в Анси (Франция), написав: «Хороший декабрь, не так ли? Много промахов сегодня для меня, но я стану точнее, даже не сомневайтесь. Ну а теперь снова за тренировки».
Один из подписчиков спросил Алимбекову: «Не надоело мазать?» Динара ответила «Неа» и добавила эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой
В масс-старте в Анси она заняла 19-е место, допустив пять промахов. Победительницей гонки стала представительница Швеции Эльвира Эберг. Второй результат продемонстрировала француженка Жулия Симон. Россиянка Кристина Резцова завоевала бронзу. В общем зачёте Кубка мира Алимбекова занимает третье место.
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