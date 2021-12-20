Тренер белорусок: контактные гонки пока не получаются ни у Алимбековой, ни у Солы

Олег Рыженков, старший тренер сборной Беларуси по биатлону, подвёл итоги триместра олимпийского сезона-2021/2022.
«Жаль, что недомогание не позволило нормально выступить в Ле Гран-Борнане Лещенко. Похоже, Ирина стала заболевать ещё в Хохфильцине, и уже во французском спринте была не в лучшем состоянии. Контактная гонка никак не может получиться по-настоящему качественной пока ни у Динары Алимбековой, ни у Анны Солы. Тем не менее, они занимают высокие места в общем зачёте Кубка мира — третье и пятое! Да и в Кубке наций у нас пятая позиция», — приводит слова Рыженкова телеграм-канал «Референт Рая».
Лещенко пропустила пасьют на этапе Кубке мира в Анси (Франция) из-за поднявшейся температуры и боли в горле. Лидеры белорусок Алимбекова и Сола финишировали 11-й и 24-й соответственно.
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