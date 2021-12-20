Легрейд: надеюсь, отдых и рождественская еда сотворят чудеса с моей формой

Четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд поделился ожиданиями от рождественской паузы в олимпийском сезоне – 2021/2022.
«Смотрю на небо в ожидании рождественского чуда. Тяжёлое завершение последней гонки 2021 года. Надеюсь, несколько дней отдыха и рождественская еда сотворят чудеса с моей формой», — написал Легрейд в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Стурлы Холм Легрейда.
Напомним, в завершавшем этап Кубка мира в Анси (Франция) масс-старте норвежец финишировал 21-м с двумя промахами. В данный момент вице-лидер общего зачёта Кубка мира – 2020/2021 Легрейд занимает девятую строчку рейтинга, в его активе 253 очка.
Ранее стало известно, что Легрейд гарантировал себе место в сборной Норвегии на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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