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Кристиансен изобразил себя, Самуэльссона, Фийона Майе и Бё оленями в упряжке Жаклена

Кристиансен изобразил себя, Самуэльссона, Фийона Майе и Бё оленями в упряжке Жаклена
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Победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен пошутил в «Инстаграме» над результатами масс-старта, который завершил четвёртый этап Кубка мира в Анси (Франция).

Напомним, победу в нём одержал француз Эмильен Жаклен, вторым финишировал его соотечественник Кентен Фийон Майе, третье место занял норвежец Тарьей Бё. Сам Кристиансен стал пятым.

Ветле изобразил себя, Фийона Майе, Бё и Себастиана Самуэльссона (9-е место) оленями в упряжке Жаклена.

Публикация доступна в «инстаграме» Ветле Шоста Кристиансена.

«Спасибо Анси за идеальный способ закончить первый триместр. Счастливого Рождества всем поклонникам биатлона!» — написал норвежец под фотографией. «Ха-ха-ха. Боже мой, Ветле», — отреагировал на публикацию Самуэльссон.

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