Вольфганг Пихлер: система допинга в России пошла с самого верха

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, высказался об истоках допинг-системы в России.
«Думаю, это была не вина спортсменов. И, возможно, это вообще никак не связано с Союзом биатлонистов России. Это пошло с самого верха. От Путина или кого-то под ним. Должна была быть задействована секретная служба. Чтобы произвести замену, нужна была секретная служба, — это очевидно. Что там случилось? Никто не знает», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.
Отметим, что Пихлер давал показания Спортивному арбитражному суду (СAS) по делу об употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, которая также тренировалась под руководством Пихлера. Он заявлял, что спортсменка невиновна, однако CAS вынес другой вердикт.
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