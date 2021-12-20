Пихлер ответил на вопрос о том, могла ли Россия сохранить допинг-систему Родченкова
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Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, оценил возможность работы допинг-системы в России сейчас.
«Не может ли Россия продолжать дело Родченкова? Этого нельзя сказать. Невозможно что-то утверждать, говоря о такой большой стране. Знаете, чтобы понять Россию, нужно работать в России. Различия огромные. Москва может не знать, что творится на Камчатке, когда десять часов полёта разницы.
Главное, с чем я боролся, — это слишком большие деньги за золотые медали. За победу на Олимпиаде давали 500 тысяч долларов. Тренерам давали 25. Это может создать нечто нездоровое. Я считаю, что России важно привлечь молодых тренеров, новый дух», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.
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