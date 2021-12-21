Мазе оптимистично высказался о старте сезона-2021/2022 для мужской сборной Норвегии

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, француз Зигфрид Мазе подвёл итоги выступления команды на предновогодних этапах Кубка мира – 2021/2022.
Отметим, что после четырёх этапов мужская сборной Норвегии (2976 баллов) с небольшим отрывом от Франции (2843) лидирует в Кубке Наций.
«Хорошее начало сезона для нас. Сразу пять наших биатлонистов побывали на подиумах на первых четырёх этапах Кубка мира. Особо хочу отметить Анси — там всё прошло великолепно, мы наслаждались французским рвением к биатлону, спасибо болельщикам! Отличное место и отличная атмосфера, спасибо за тёплый приём», — написал Мазе в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Зигфрида Мазе.
Отметим, что ранее норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде раскритиковал действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» Йоханнеса Бё за его стрельбу. Младший Бё уже 667 дней не стрелял чисто в гонках с четырьмя рубежами.
- 21 декабря 2021
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:24
- 20 декабря 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:39
-
22:53
-
20:53
-
20:16
-
19:50
-
18:34
-
18:16
-
13:23
-
13:06
-
11:05
-
10:51
-
10:48
-
10:27
-
10:16
-
10:06
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:40
-
08:31
-
08:24
-
08:18
-
07:48
-
07:31
-
03:18
-
00:25