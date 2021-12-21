Мазе оптимистично высказался о старте сезона-2021/2022 для мужской сборной Норвегии

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, француз Зигфрид Мазе подвёл итоги выступления команды на предновогодних этапах Кубка мира – 2021/2022.

Отметим, что после четырёх этапов мужская сборной Норвегии (2976 баллов) с небольшим отрывом от Франции (2843) лидирует в Кубке Наций.

«Хорошее начало сезона для нас. Сразу пять наших биатлонистов побывали на подиумах на первых четырёх этапах Кубка мира. Особо хочу отметить Анси — там всё прошло великолепно, мы наслаждались французским рвением к биатлону, спасибо болельщикам! Отличное место и отличная атмосфера, спасибо за тёплый приём», — написал Мазе в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Зигфрида Мазе.

Отметим, что ранее норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде раскритиковал действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» Йоханнеса Бё за его стрельбу. Младший Бё уже 667 дней не стрелял чисто в гонках с четырьмя рубежами.