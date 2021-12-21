Вольфганг Пихлер: по-прежнему не верю, что Зайцевой давали допинг
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Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, высказался о допинговом деле своей бывшей подопечной — россиянки Ольги Зайцевой.
«Я по-прежнему не верю в то, что Зайцевой давали допинг. Верю, что это неправда. Было много проверок на допинг — ни одного позитивного случая. То, что в Сочи что-то случилось, — это очевидно. Думаю, они поменяли пробирки, но Зайцева никогда не была под допингом», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.
Ранее стало известно, что из-за обнуления результатов Зайцевой финку Кайсу Мякярайнен могут лишить «Большого хрустального глобуса», который она завоевала в сезоне-2013/2014. После пересчёта очков норвежка Тура Бергер опередила Кайсу на 3 балла.
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