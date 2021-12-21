Анфиса Резцова: Кристине не стоит торопиться выигрывать на этапах Кубка мира

Анфиса Резцова, мать биатлонистки Кристины Резцовой, прокомментировала подготовку дочери к Олимпиаде.

«У девчонок ещё два этапа в Германии и Италии. Не нужно торопиться выигрывать там. Не надо! Пусть будет третьей, пятой, седьмой, девятой… Мы не расстроимся, потому что у нас ещё Олимпиада впереди. Не стоит сейчас выходить на пик формы. Больше всего этого опасаюсь. Думаю, что у неё ещё есть запас. И в то же время теперь есть желание побеждать. Но нельзя всю себя отдавать на этапах Кубка мира. Нужно придержать всё до февраля», — цитирует Резцову-старшую RT.

Напомним, Кристина в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция) пришла к финишу третьей, уступив победившей в гонке Эльвире Эберг 12,1 секунды.

Резцова-старшая за свою карьеру смогла стать олимпийской чемпионкой и в биатлоне (Альбервиль-1992, Лиллехаммер-1994), и в лыжных гонках (Калгари-1988).