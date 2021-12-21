Иван Черезов прокомментировал бронзу Кристины Резцовой в масс-старте в Анси

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выступление биатлонистки сборной России Кристины Резцовой на этапе Кубка мира в Анси. Резцова заняла третье место в масс-старте, допустив два промаха.

«С такими результатами она ярко выделяется из всей женской сборной. Молодец, здорово! Она хорошо бежит, у неё хорошие движения и техника. Главное, что в ней чувствуется заряд.

Сможет ли она сохранить такую форму до Олимпийских игр? До Олимпиады ещё полтора месяца, плюс впереди три этапа, всё может поменяться. На данный момент она своими результатами доказывает, что сможет бороться в индивидуальных гонках за медали», — приводит слова Черезова Betonmobile.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.



