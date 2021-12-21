Анфиса Резцова объяснила высокую скорость дочери Кристины на лыжне

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, почему, по её мнению, её дочь Кристина Резцова в состоянии демонстрировать высокую скорость на лыжне. На этапе Кубка мира в Анси Резцова-младшая с двумя промахами заняла третье место в масс-старте.

По словам Резцовой-старшей, это возможно благодаря тому, что Кристина — её «клон».

«Я всегда во всех интервью говорю, что Кристина — мой «клон». На лыжне она может бежать как мама. Пока получается чуть-чуть послабее, но в дальнейшем у неё есть очень хорошие перспективы. Конечно, мамины достижения повторить невозможно, но она старается. Уверена, она приблизится к ним», — цитирует Анфису Резцову «RT на русском».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.