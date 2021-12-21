Анна Богалий прокомментировала проблемы со стрельбой у Даниила Серохвостова
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала проблемы со стрельбой у биатлониста сборной России Даниила Серохвостова. На этапе Кубка мира в Анси Серохвостов допустил 1 промах в спринте и по 6 в гонке преследования и в эстафете.
«Не хватает стабильности в стрельбе Даниилу Серохвостову. Он молодой спортсмен, хочет прийти на рубеж и поскорее отстреляться. А на рубеже ведь точно так же нужно работать и терпеть, как на трассе. Стрельба — это не лотерея, это труд», — приводят слова Богалий «Известия».
В спринте в Анси Даниил занял 18-е место, в гонке преследования стал 25-м, а в масс-старте — 26-м. В общем зачёте Кубка мира он располагается на 34-й позиции.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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