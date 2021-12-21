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Матвей Елисеев объявил, что приостанавливает выступления

Матвей Елисеев объявил, что приостанавливает выступления
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Российский биатлонист Матвей Елисеев объявил, что приостанавливает выступления до чемпионата России, который пройдёт в марте 2022 года. Таким образом, последним стартом Елисеева до паузы станет «Рождественская гонка», которая пройдёт в Рупольдинге 28 декабря.

«Я ещё не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска.

Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне надо разобраться со своим здоровьем», — приводит слова Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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